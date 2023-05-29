0
0
98
НОВОСТИ

ВСУ вновь применили химоружие при обстреле позиций РФ на запорожском направлении — Рогозин

20:40 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские подразделения вновь применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций на запорожском направлении. Об этом в понедельник ТАСС сообщил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Специалисты научно-технического центра сейчас работают на запорожском направлении. «По нашей первой линии обороны противник применяет дроны-камикадзе и <…> химические боеприпасы — снаряды, начиненные химией», — сказал Рогозин, уточнив, что такие снаряды были применены в том числе в понедельник.

По его словам, содержимое снарядов вызывает у бойцов слезотечение и удушье. Рогозин добавил, что обстрелы химическими боеприпасами ведутся практически ежедневно.

21 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие на запорожском направлении при помощи беспилотника, пострадал один военнослужащий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 29.05.2023
Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что ему предложили свободу взамен на переход в ПЦУ
0
56
20:00 29.05.2023
Американский сенатор Грэм заявил, что рад реакции в РФ на его высказывания
0
190
19:20 29.05.2023
Представители международных сил НАТО атаковали сербов в Косове, есть пострадавшие — СМИ
0
257
18:40 29.05.2023
Минюст РФ внес «Гринпис» в перечень нежелательных организаций
0
265
18:00 29.05.2023
Грузия останется одна в случае конфликта с РФ - спикер парламента
0
342
17:32 29.05.2023
Сербы передали представителям НАТО в Косове и Метохии свои требования
0
330
17:12 29.05.2023
Соотечественников из недружественных РФ стран могут освободить от языкового экзамена — МВД
0
353
17:00 29.05.2023
Верховная рада утвердила перенос Дня победы на 8 мая — депутат
0
334
16:32 29.05.2023
ВС РФ высокоточным оружием ударили по аэродромам ВСУ, объекты уничтожены — МО РФ
0
432
16:12 29.05.2023
В Краснодаре запретили использовать вывески на иностранных языках
0
382

Возврат к списку