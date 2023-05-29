ВСУ вновь применили химоружие при обстреле позиций РФ на запорожском направлении — Рогозин
20:40 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские подразделения вновь применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций на запорожском направлении. Об этом в понедельник ТАСС сообщил руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
Специалисты научно-технического центра сейчас работают на запорожском направлении. «По нашей первой линии обороны противник применяет дроны-камикадзе и <…> химические боеприпасы — снаряды, начиненные химией», — сказал Рогозин, уточнив, что такие снаряды были применены в том числе в понедельник.
По его словам, содержимое снарядов вызывает у бойцов слезотечение и удушье. Рогозин добавил, что обстрелы химическими боеприпасами ведутся практически ежедневно.
21 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие на запорожском направлении при помощи беспилотника, пострадал один военнослужащий.
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