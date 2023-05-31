Вашингтон должен создать нужные условия для общения глав Минобороны США и Китая — МО КНР

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти должны исправить свои ошибки и создать необходимые условия для общения глав оборонных ведомств США и Китая. Об этом в среду заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

«В настоящее время США должны продемонстрировать свою искренность, исправить свои ошибки и создать необходимые условия и атмосферу для общения и обменов между двумя сторонами», — прокомментировал Тань Кэфэй ситуацию с отсутствием контактов министра обороны КНР Ли Шанфу с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Его слова приводятся в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в социальной сети «Вичат».

В понедельник газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на пресс-службу Пентагона сообщила, что КНР отвергает просьбу Остина о встрече с Ли Шанфу на полях конференции «Диалог Шангри-Ла».