Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опускалась ниже $73 за баррель

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE опускалась ниже $73 за баррель впервые с 5 мая 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 11:46 мск, цена Brent снижалась на 0,99% — до $72,96 за баррель.