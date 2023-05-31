Ситуация с обстрелами Белгородской области тревожная, принимаются меры — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти РФ принимают меры в связи с продолжающимися обстрелами Белгородской области со стороны Украины. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы действительно обеспокоены этой ситуацией, там продолжаются обстрелы гражданских объектов», — сказал представитель Кремля. «Ситуация там достаточно тревожная, принимаются меры», — добавил он.