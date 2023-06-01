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ВСУ оборудуют новые позиции и минируют местность в районе Северска в ДНР — Марочко

10:05 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудуют новые позиции и дистанционно минируют местность в районе Северска в ДНР. Об этом корр. ТАСС в четверг сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе Северска отмечено ведение инженерных работ противником. Средствами объективного контроля выявлено ведение инженерных работ украинскими боевиками. Идет возведение фортификационных сооружений, укрепление блиндажей и траншей», — сказал он со ссылкой на данные, полученные от российской разведки.

Марочко отметил, что, помимо возведения новых позиций, противник дистанционно ставит минные заграждения, применяя среди прочего противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток».

Такие мины, которые украинские силовики сбрасывают на мирные города ДНР, плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса, их очень сложно обнаружить с помощью спецоборудования. Взрыв может привести к тяжким увечьям и даже гибели находящихся поблизости людей.

Применение противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году.

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