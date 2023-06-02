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Нынешнее правительство Венгрии не допустит войны с Россией — Орбан

10:32 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешнее правительство Венгрии никогда не будет воевать с Россией и не позволит втянуть себя в конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции «Кошут».

Журналисты попросили его прокомментировать недавнее высказывание представителя оппозиции, мэра Будапешта Гергея Карачоня о том, что Венгрия якобы «уже находится в состоянии войны с Россией». «Если кто-то, не вставая со своего кресла, говорит такие вещи, то он просто не в своем уме», — ответил премьер. По его словам, ни один здравомыслящий человек, который слышал о Второй мировой войне, не позволит себе такие заявления. «Пока нынешнее правительство находится у власти, Венгрия не будет воевать [с Россией]», — подчеркнул Орбан.

Ранее он неоднократно заявлял, что лидеры Евросоюза и другие страны ЕС пытаются втянуть Венгрию в конфликт на Украине, призывая ее начать поставки оружия Киеву, но его страна «находится на стороне мира». Правительство Венгрии с самого начала украинского конфликта последовательно призывает противоборствующие стороны к прекращению огня и началу мирных переговоров.

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