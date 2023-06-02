ЕС обещает не вводить ограничений против стран Центральной Азии за обход санкций против РФ
21:20 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС пообещал не применять санкции против стран Центральной Азии за обход рестрикций против РФ, а надеется дипломатическим путем убедить их не поддерживать РФ. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Центральная Азия, где он был единственным представителем Евросоюза
«Мы уже приняли много мер против тех, кто поддерживает военную машину России, 10 пакетов санкций. Мы сейчас обсуждаем 11-й пакет санкций, чтобы снизить риск их обхода. Но я хочу четко сказать, что мы не применяем никаких экстратерриториальных мер, что особенно важно, мы хотим работать со всеми нашими партнерами по всему миру только путем диалога. Наш спецпредставитель по санкциям [Дэвид] О"Сулливан уже имел возможность встретиться со всеми странами региона и обсудить с ними все вопросы, связанные с санкциями, чтобы с одной стороны убедить наших партнеров не помогать России обходить санкции, а с другой, чтобы услышать от них о последствиях наших санкций», — сказал Мишель.
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