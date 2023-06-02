0
0
67
НОВОСТИ

ЕС обещает не вводить ограничений против стран Центральной Азии за обход санкций против РФ

21:20 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС пообещал не применять санкции против стран Центральной Азии за обход рестрикций против РФ, а надеется дипломатическим путем убедить их не поддерживать РФ. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Центральная Азия, где он был единственным представителем Евросоюза

«Мы уже приняли много мер против тех, кто поддерживает военную машину России, 10 пакетов санкций. Мы сейчас обсуждаем 11-й пакет санкций, чтобы снизить риск их обхода. Но я хочу четко сказать, что мы не применяем никаких экстратерриториальных мер, что особенно важно, мы хотим работать со всеми нашими партнерами по всему миру только путем диалога. Наш спецпредставитель по санкциям [Дэвид] О"Сулливан уже имел возможность встретиться со всеми странами региона и обсудить с ними все вопросы, связанные с санкциями, чтобы с одной стороны убедить наших партнеров не помогать России обходить санкции, а с другой, чтобы услышать от них о последствиях наших санкций», — сказал Мишель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 02.06.2023
Директор ЦРУ совершил тайный визит в Китай в мае — FT
0
160
20:00 02.06.2023
Зеленский пожаловался, что устал из-за обхода антироссийских санкций
0
216
19:23 02.06.2023
Более 30 человек погибли в результате схода поезда с рельсов в Индии
0
249
18:40 02.06.2023
Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО пока идут боевые действия
0
306
18:00 02.06.2023
Рахмон предложил ЕС увеличить помощь для укрепления границ с Афганистаном
0
351
17:32 02.06.2023
Обнажившемуся на папском алтаре в соборе Святого Петра предписали покинуть Италию — СМИ
0
404
17:12 02.06.2023
Автодорога с Шебекинским округом перекрыта из-за обстрелов — белгородский губернатор
0
372
17:00 02.06.2023
Польша почти всегда была или врагом России, или в составе России — Песков
0
431
16:32 02.06.2023
РФ учитывает позицию Армении по конфликту вокруг Украины — Песков
0
473
16:12 02.06.2023
Учебник по истории дополнят после победы России в СВО — Кравцов
0
423

Возврат к списку