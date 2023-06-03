Число погибших в результате аварии на железной дороге в Индии приближается к тремстам
09:36 03.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших в результате столкновения железнодорожных составов на востоке Индии увеличилось до 288. Об этом сообщило в субботу агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на главу пожарной службы штата Одиша, где произошло ЧП, Судханшу Саранги. Ранее поступила информация о гибели 233 человек и 900 пострадавших.
Причиной масштабной железнодорожной катастрофы в Восточной Индии с участием трех поездов, жертвами которой стали сотни людей, является сход с рельсов нескольких вагонов пассажирского скорого поезда. Об этом сообщил в субботу журналистам исполнительный директор государственной компании «Индийские железные дороги» Амитабх Шарма.
«Два пассажирских поезда оказались активными участниками этой аварии, третий поезд, товарный, который стоял на месте, также попал в эту аварию», — приводит его слова телеканал Эн-ди-ти-ви.
Шарма рассказал, что, по первым данным расследования, несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, по не ясным пока причинам сошли с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях. Многие вагоны перевернулись. Вскоре с сошедшими с рельсов вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд. Между двумя инцидентами прошли считаные минуты. По свидетельствам очевидцев, катастрофа произошла между 18:50 и 19:10 (16:20 и 16:40 мск) пятницы.
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