От закрытия офиса ВОЗ в первую очередь пострадают страны СНГ - Гатилов

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закрытие московского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний негативно отразится в первую очередь на странах СНГ, которые являлись бенефициарами многих проектов офиса. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.



«Мы сотрудничали со многими государствами, в частности бенефициарами наших программ и проектов были страны СНГ. Сейчас получается, что в результате закрытия офиса пострадают в первую очередь эти страны, и мы попросту не сможем дальше принимать активное участие в разработке этой темы», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».



По словам Гатилова, московский офис весьма эффективно функционировал все эти годы, особенно в области борьбы с неинфекционными заболеваниями. «Наша страна является лидером в этой сфере, и на протяжении долгих лет мы предлагали свои разработки по этой теме», — подчеркнул он.



