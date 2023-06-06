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НОВОСТИ

Польша обратилась за помощью к Великобритании, чтобы защититься от ракет и БПЛА

11:30 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши попросили Великобританию предоставить новую технику и другую поддержку в сфере противовоздушной обороны, которая должна помочь в отражении якобы существующей российской угрозы в виде ракет, беспилотников и «аэростатов-шпионов». Об этом в понедельник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства указал, что Лондон сейчас определяется с ответом на запрос Варшавы. Просьба поступила на фоне нарушений воздушного пространства Польши в последние месяцы и обеспокоенности Варшавы ситуацией вокруг Украины.

Правительство Великобритании в ответ на запрос Блумберга отказалось комментировать информацию, указав лишь, что в Польше уже развернут комплекс ПВО Sky Sabre («Скай сэйбр»). Ранее Лондон заключил соглашение для обеспечения Польши наземными средствами ПВО на сумму в 2,4 млрд долларов.

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