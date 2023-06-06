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РКК начал прием заявления на материальные выплаты для жителей Белгородской области

12:30 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский Красный Крест (РКК) начал выдавать гуманитарную помощь и принимать заявления на материальные выплаты для жителей Белгородской области, эвакуированных из обстреливаемых ВСУ районов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе организации.

«Региональное отделение РКК в Белгороде начало выдачу гуманитарной помощи и прием заявлений жителей из пострадавших от обстрелов районов региона на получение прямых материальных выплат», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что все нуждающиеся получают гуманитарную помощь и психосоциальную поддержку от специалистов РКК. На данный момент в пунктах временного размещения Белгородской области находятся 4,5 тыс. беженцев из Шебекино и других приграничных населенных пунктов.

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