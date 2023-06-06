Масса воды из Каховского водохранилища сбрасывается неконтролируемо - Леонтьев

15:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание машинного зала Каховской ГЭС находится под водой и продолжает разрушаться, сообщил во вторник журналистам глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Я вижу, что там необратимая катастрофа свершилась. [Здание машинного зала] сейчас под водой и продолжает разрушаться в силу того, что масса воды из Каховского водохранилища неконтролируемо сбрасывается. Огромные массы воды», — сказал Леонтьев.