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СМИ: Послы ЕС не договорились по 11-му пакету санкций

10:28 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы ЕС на закрытых переговорах в среду не смогли достичь договоренности по проекту 11-го пакета санкций против России. Об этом сообщило в четверг европейское издание газеты Politico со ссылкой на свои дипломатические источники.

«Еврокомиссия представила в среду на встрече послов [стран ЕС] новую версию предложений (после того как в мае первоначальный проект 11-го пакета санкций был заблокирован — прим. ТАСС) по санкциям против России, однако они (послы — прим. ТАСС) не достигли договоренности. Послы ЕС вернутся к обсуждению этих предложений 14 июня», — сообщила газета.

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