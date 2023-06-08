Картаполов: Необходимости мобилизации в России сегодня нет
12:53 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Необходимость мобилизации в РФ на сегодняшний день отсутствует, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«На сегодня необходимости в мобилизации нет. Дмитрий Анатольевич Медведев, буквально на днях выступая, назвал цифру — у нас 137 тыс. военнослужащих, которых приняли на контракт за последнее время. И, по моим данным, этот поток постоянный и неостановимый», — сказал депутат в эфире телеканала «Соловьев Live».
При этом Картаполов отметил, что в мобилизационном резерве РФ сегодня достаточно людей. «И новая автоматизированная система воинского учета, цифровая, позволит нам пополнить возможности», — добавил глава комитета.
НОВОСТИ
- 13:19 08.06.2023
- Песков: Запад ограбил российское государство и предпринимателей
- 13:05 08.06.2023
- Сунак: При лейбористах энергетика Британии будет зависеть от России
- 12:45 08.06.2023
- Аксенов: Северо-Крымский канал планируется питать из Днепра насосами
- 12:22 08.06.2023
- Еврокомиссия осудила польский закон о российском влиянии
- 12:03 08.06.2023
- Сбер открыл набор преподавателей вузов и ссузов для обучения в Летней цифровой школе
- 12:01 08.06.2023
- Сбер сделал кредиты и банковские гарантии доступными онлайн для 5000 предприятий госсектора
- 11:39 08.06.2023
- Патрушев объяснил, почему не удалось заключить мир с Украиной
- 11:32 08.06.2023
- Работа Европарламента нарушена из-за задержек переводов законодательных актов
- 11:17 08.06.2023
- Сбер предложил корпоративным клиентам покупать рупии по официальному курсу ЦБ
- 10:53 08.06.2023
- Лукашенко: Никакого контрнаступления Украины нет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать