Картаполов: Необходимости мобилизации в России сегодня нет

12:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимость мобилизации в РФ на сегодняшний день отсутствует, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«На сегодня необходимости в мобилизации нет. Дмитрий Анатольевич Медведев, буквально на днях выступая, назвал цифру — у нас 137 тыс. военнослужащих, которых приняли на контракт за последнее время. И, по моим данным, этот поток постоянный и неостановимый», — сказал депутат в эфире телеканала «Соловьев Live».

При этом Картаполов отметил, что в мобилизационном резерве РФ сегодня достаточно людей. «И новая автоматизированная система воинского учета, цифровая, позволит нам пополнить возможности», — добавил глава комитета.