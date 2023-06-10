Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия
08:40 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата Палаты общин (нижней палаты) британского парламента, в которую он впервые был избран в 2001 году.
«Я написал моей ассоциации [округа] Аксбридж и Саут-Райслип (от которого Джонсон избирался в Палату общин — прим. ТАСС), чтобы сказать, что я незамедлительно складываю с себя полномочия и немедленно запускаю процедуру дополнительных выборов», — говорится в распространенном заявлении политика. Он возглавлял правительство с 2019 по 2022 год.
По информации Би-би-си, о своем уходе из политики Джонсон заявил после того, как получил результаты расследования, которые ведет комитет по привилегиям британского парламента. Члены комитета должны были выяснить, пытался ли экс-премьер намеренно ввести в заблуждение депутатов и общественность, когда публично отрицал факт проведения вечеринок в его канцелярии во время действия жесткого карантина.
В своем заявлении экс-премьер заявил о своей невиновности. Он подверг жесткой критике комитет по привилегиям, назвав его членов «небольшой кучкой людей, у которой нет никаких доказательств, чтобы подтвердить свои утверждения». Джонсон также сообщил, что упомянутый комитет «дал ясно понять <…>, что он настроен на то, чтобы использовать процедуры против» него с целью «выдавить из парламента».
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