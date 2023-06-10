0
0
165
НОВОСТИ

Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия

08:40 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата Палаты общин (нижней палаты) британского парламента, в которую он впервые был избран в 2001 году.

«Я написал моей ассоциации [округа] Аксбридж и Саут-Райслип (от которого Джонсон избирался в Палату общин — прим. ТАСС), чтобы сказать, что я незамедлительно складываю с себя полномочия и немедленно запускаю процедуру дополнительных выборов», — говорится в распространенном заявлении политика. Он возглавлял правительство с 2019 по 2022 год.

По информации Би-би-си, о своем уходе из политики Джонсон заявил после того, как получил результаты расследования, которые ведет комитет по привилегиям британского парламента. Члены комитета должны были выяснить, пытался ли экс-премьер намеренно ввести в заблуждение депутатов и общественность, когда публично отрицал факт проведения вечеринок в его канцелярии во время действия жесткого карантина.

В своем заявлении экс-премьер заявил о своей невиновности. Он подверг жесткой критике комитет по привилегиям, назвав его членов «небольшой кучкой людей, у которой нет никаких доказательств, чтобы подтвердить свои утверждения». Джонсон также сообщил, что упомянутый комитет «дал ясно понять <…>, что он настроен на то, чтобы использовать процедуры против» него с целью «выдавить из парламента».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 10.06.2023
ВСУ нанесли удары по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке
0
84
09:00 10.06.2023
Польская компания могла быть причастна к диверсии на «Северных потоках» — WSJ
0
130
08:50 10.06.2023
Силы ПВО в Крыму сбили две баллистические ракеты украинского ОТРК «Гром-2»
0
166
08:30 10.06.2023
Россия успешно отражает контрнаступление Украины — Politico
0
195
22:40 09.06.2023
Трамп и его помощник обвиняются по 38 пунктам в деле о секретных документах
0
706
22:00 09.06.2023
Профицит внешней торговли РФ в январе — мае снизился до $44,7 млрд
0
760
21:20 09.06.2023
ВСУ обстреливают из минометов лодки спасателей, оказывающих помощь жителям на Херсонщине
0
651
20:40 09.06.2023
Современных вооружений не хватает, но ОПК развивается быстро — Путин
0
861
20:00 09.06.2023
Медведев посоветовал «закрыть рот» политикам США, критикующим действия РФ в ходе СВО
0
798
19:20 09.06.2023
МИД Эстонии запретил въезд в страну 58 россиянам, включая патриарха Кирилла
0
807

Возврат к списку