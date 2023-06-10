Более 6 тыс. человек эвакуированы в Херсонской области после ЧС на ГЭС
11:30 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 6 тыс. жителей Херсонской области, в том числе 235 детей, эвакуированы из затопленных населенных пунктов региона. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.
«На утро 10 июня с затопленных территорий Новокаховского городского, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более 6 тыс. человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин», — написал Сальдо.
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