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НОВОСТИ

Более 6 тыс. человек эвакуированы в Херсонской области после ЧС на ГЭС

11:30 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 6 тыс. жителей Херсонской области, в том числе 235 детей, эвакуированы из затопленных населенных пунктов региона. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.

«На утро 10 июня с затопленных территорий Новокаховского городского, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более 6 тыс. человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин», — написал Сальдо.

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