Посол РФ назвал воровством заявление Трюдо о конфискации Канадой российского Ан-124

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо о конфискации российского Ан-124 и передаче его Украине незаконно и является обычным воровством. Об этом в субботу корр. ТАСС заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

«Это совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует», — сказал дипломат.

Комментируя заявление Трюдо о поставках Киеву очередной партии оружия, Степанов подчеркнул, что «любые попытки накачать Украину оружием только продлевают конфликт и мучения украинских призывников». «Совершенно очевидно, что все цели объявленной президентом РФ специальной военной операции будут выполнены», — добавил он.

Комментируя введение в отношении физических и юридических лиц из РФ новых санкций, о которых, по данным телеканала Си-ти-ви, также сообщил Трюдо в субботу, посол России заявил, что они не работают. «Санкции не работают, ни секторальные, ни персональные. Наши фигуранты воспринимают их со смехом. Никакого воздействия на Россию они не оказывают», — сказал он. При этом дипломат отметил, что такие действия Оттавы лишь «наносят непоправимый ущерб двусторонним отношениям», но «кабинет Трюдо об этом не думает».

Ранее агентство Рейтер сообщило, что Трюдо, находящийся с необъявленным визитом в Киеве, заявил о конфискации Канадой российского Ан-124 и передаче его Украине. Кроме того, премьер-министр заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 373 млн долларов и расширении антироссийских санкционных списков.