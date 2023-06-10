США не дали РФ и Украине заключить соглашение в марте 2022 года — Джеффри Сакс
20:30 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Украина почти достигли соглашения в марте прошлого года, однако США помешали завершить конфликт посредством дипломатии. С таким утверждением выступил американский экономист Джеффри Сакс в ходе Международного саммита за мир на Украине, проходящего по инициативе ряда неправительственных организаций в субботу в Вене.
«Мира можно достичь посредством переговоров, его даже почти удалось достичь. <…> В марте 2022 года почти удалось добиться мира переговорами, сразу после начала <…> [СВО РФ]. В марте 2022 года правительства Украины и России обменялись документами и договорились о соглашении при посредничестве правительства Турции и неофициальном посредничестве тогда еще премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Это соглашение было почти достигнуто и подписано. В прессе об этом не говорят, но США остановили переговоры», — полагает экономист.
По его словам, Вашингтон не хотел, чтобы конфликт завершился переговорами. США, продолжил Сакс, отказывались от дипломатии в период с 2014 по 2021 год, поощряя несоблюдение Минских соглашений со стороны Киева.
«Переговоры все еще возможны. Для этого президент [США Джо] Байден должен сказать, что НАТО прекратит расширение, если Россия прекратит боевые действия. Это станет основой мира», — считает экономист.
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