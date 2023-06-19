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Рост инцидентов в биолабораториях США — одна из причин их перевода на Украину — МО РФ

13:05 19.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокий риск аварийных ситуаций в биолабораториях США является одной из причин их перевода на территории третьих стран, включая Украину. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Неприемлемо высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях является одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину и другие государства. Этим объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах их размещения, появление несвойственных для данных регионов заболеваний и их переносчиков», — сказал он, комментируя материалы расследования об инцидентах в лабораториях США с высокой степенью защиты, проведенного независимой компанией «Интерсепт».

Согласно расследованию, только лишь в лаборатории университета Северной Каролины, осуществляющей генно-инженерные исследования опасных патогенов, за период с 2015 г. по 2020 г. зарегистрировано 28 лабораторных инцидентов, связанных с распространением аэрозоля микроорганизмов, розливами биоматериала и укусами лабораторных животных.

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