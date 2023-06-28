Волонтеры московского пункта отбора на военную службу по контракту помогают кандидатам на каждом этапе
14:32 28.06.2023
Потенциальные военнослужащие, прибывшие в московский пункт отбора на военную службу по контракту, получают помощь волонтеров на всех этапах оформления документов. Как рассказали сами волонтеры, они активно работают по адресу улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. «Помогаю кандидатам на протяжении всего отбора, начиная от заполнения анкет до полного прохождения профессионального отбора. Наши волонтеры стоят на каждой из точек, помогаем, чтобы человек каждый раз знал, куда ему идти», - сообщил журналистам один из добровольных помощников.
Как уже сообщала «Независимая газета», информацию о работе пункта отбора на военную службу и условиях приема можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Также действует чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram, который отвечает на вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки контрактников и их близких.
НОВОСТИ
- 15:00 28.06.2023
- РФ продолжит военное сотрудничество с ЦАР, сохранит в стране военных советников — Песков
- 14:32 28.06.2023
- Доклад об американских биолабораториях на Украине направлен в Конгресс США — Матвиенко
- 14:26 28.06.2023
- Депутат Мосгордумы Титов: Подготовка к запуску МЦД обеспечит качество перевозок пассажиров Зеленограда
- 14:12 28.06.2023
- Забайкалье и Колыма будут пилотными регионами, где могут легализовать частную золотодобычу
- 14:00 28.06.2023
- Менеджеры чаще других называют себя счастливыми - опрос
- 13:32 28.06.2023
- В Новосибирске мигранта осудили на три года колонии за пропаганду терроризма
- 13:20 28.06.2023
- Объем рынка беспилотников в РФ к 2035 году может составить более 1 млн БПЛА — стратегия
- 13:05 28.06.2023
- Траты россиян на подержанные авто в мае взлетели на 85%, до 487 млрд руб. — исследование
- 13:00 28.06.2023
- Детройт и Чикаго лидируют в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом
- 12:54 28.06.2023
- Мэр Собянин: За два года в Москве обновили 600 территорий школ и детских садов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать