Волонтеры московского пункта отбора на военную службу по контракту помогают кандидатам на каждом этапе

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Потенциальные военнослужащие, прибывшие в московский пункт отбора на военную службу по контракту, получают помощь волонтеров на всех этапах оформления документов. Как рассказали сами волонтеры, они активно работают по адресу улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. «Помогаю кандидатам на протяжении всего отбора, начиная от заполнения анкет до полного прохождения профессионального отбора. Наши волонтеры стоят на каждой из точек, помогаем, чтобы человек каждый раз знал, куда ему идти», - сообщил журналистам один из добровольных помощников.

Как уже сообщала «Независимая газета», информацию о работе пункта отбора на военную службу и условиях приема можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Также действует чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram, который отвечает на вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки контрактников и их близких.