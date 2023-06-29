Заммэра Москвы Бочкарёв: В одном из вестибюлей станции «Яхромская» салатовой ветки метро приступили к укладке пола гранитом
13:03 29.06.2023
На станции «Яхромская» участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро активно идут отделочные работы. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, в пассажирской зоне южного вестибюля станции строители начали укладывать гранитный пол.
Напомним, станция «Яхромская» расположена вдоль Дмитровского шоссе, у нее два подземных вестибюля, которые будут связаны с обеими сторонами магистрали четырьмя пешеходными переходами.
Как отмечает заместитель мэра добавил, что в вестибюле и в кассовом зале размещено много инженерных систем, в связи с чем архитектурную отделку проводят по мере завершения монтажа оборудования.
По словам гендиректора компании «Мосинжпроект» (генерального проектировщика и генерального подрядчика строительства новых линий и станций столичного метро) Юрия Кравцова на стенах пассажирской зоны вестибюля установят алюминиевые трехслойные панели с антивандальным покрытием. «Во втором, северном, вестибюле, выходящем к Яхромскому проезду, завершено возведение основных конструкций, - сообщил Кравцов. - Сейчас завершаются монолитные работы в подземном переходе, ведущем от северного входа на станцию на четную сторону Дмитровского шоссе».
Планируется, что два вестибюля и четыре подземных перехода обеспечат горожанам удобные подходы к новой станции Люблинско-Дмитровской линии метро со стороны расположенных рядом жилых домов и общественно-деловой застройки.
Как сообщала «Независимая газета», во вторник мэр Москвы Сергей Собянин осматривал ход строительства станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро и заявил, что до запуска продления Люблинско-Дмитровской ветки метро от «Селигерской» до «Физтеха» остались считанные месяцы.
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