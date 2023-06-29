“Поступают неправильно”: основатель “Землян” раскритиковал звезд, получающих гонорары за поддержку СВО

15:04

Продюсер, основатель группы “Земляне” Владимир Киселев в гостях у ведущего программы “Мужской разговор” Владимира Мильчинского заявил, что по его мнению, российские звезды, берущие деньги за выступления в поддержку СВО, поступают неправильно. “Я считаю, что Игорь Матвиенко и Олег Газманов при их благосостоянии могли бы не брать у государства за это деньги”, — заявил Киселев, отметив, что группа “Земляне” не раз была в зоне СВО, выступая перед бойцами и офицерами, и у ее представителей даже не возникало мысли получать за это гонорар. Основатель “Землян” раскритиковал и композитора Игоря Крутого. “Народный артист… будучи членом Совета по культуре, ни разу не был ни на одном мероприятии, ни в одном госпитале. Что самое необъяснимое он не заявил о своей позиции», — заявил Киселев, напомнив, что композитор сообщал, что воссоединился со своей семьей в Нью-Йорке. Продюсер также сравнил российскую и украинскую эстраду. “Вопли Видоплясова”, “Океан Эльзы”, “Бумбокс” — все эти коллективы поддерживают свою страну, а наши артисты, наоборот получают за это деньги», — пояснил музыкант. Киселев назвал имена тех, кто в действительности поддерживает Россию. “Я вижу Гришу Лепса, Николая Баскова, ведущую Юлию Барановскую — которые не только ездят с нами на концерты, но и привозят благотворительную поддержку, виды обмундирования и свое творчество”, — пояснил он. Лидер “Землян” сообщил, что ему не раз пытались «закрыть рот» руководители сферы культуры РФ. Киселев считает, что ответственные за культуру в стране люди не сумели убедить западных звезд в правоте РФ и в результате многие иностранные знаменитости благосклонно относятся к Украине.