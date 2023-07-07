Нынешний курс рубля связан с текущей конъюнктурой — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс рубля сегодня связан с текущей конъюнктурой, сомнений в макроэкономической стабильности России быть не может. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил о недавней беседе президента с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, где обсуждалось, что экономические показатели страны очень хорошие: «Там же шла речь о конкретных цифрах, которые свидетельствуют, что каких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может и не должно».

«Все остальное — это дело текущей конъюнктуры», — указал Песков.