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Нынешний курс рубля связан с текущей конъюнктурой — Песков

14:12 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс рубля сегодня связан с текущей конъюнктурой, сомнений в макроэкономической стабильности России быть не может. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил о недавней беседе президента с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, где обсуждалось, что экономические показатели страны очень хорошие: «Там же шла речь о конкретных цифрах, которые свидетельствуют, что каких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может и не должно».

«Все остальное — это дело текущей конъюнктуры», — указал Песков.

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