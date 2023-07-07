Сергей Собянин: В Москве будет создан крупнейший в России центр производства кино
21:30 07.07.2023
Кинокластер будет состоять из трех площадок. Одна из них - ВНИИМЕТМАШ на Рязанском проспекте, где появится инфраструктура кинопроизводства полного цикла. Вторая - кинопарк «Москино» в Красной Пахре, где будет площадка для проведения натурных съемок под открытым небом. И третья - воссозданная киностудия имени Горького.
На ВНИИМЕТМАШ предполагается собрать лучших производителей видео- и киноконтента, место разработки собственных и интеграции передовых мировых технологий в киноотрасль.
НОВОСТИ
- 22:20 07.07.2023
- Минобороны США передает Украине кассетные боеприпасы
- 21:30 07.07.2023
- Против использования кассетных боеприпасов выступил генсек ООН
- 20:55 07.07.2023
- Только после успехов ВСУ будут возможны мирные переговоры с РФ по Украине - Олланд
- 20:45 07.07.2023
- ООН предложила РФ и Украине своих экспертов для оценки ущерба нанесенного аммиакопроводу
- 19:55 07.07.2023
- Парламент Молдавии проголосовал за выход из конвенции МПА СНГ
- 19:35 07.07.2023
- Россию лишили права участия в Совет ФАО ООН - постпредство
- 18:50 07.07.2023
- Наплыв беженцев в Европе следствие вмешательства Запада во внутренние дела государств — МИД РФ
- 17:40 07.07.2023
- Эксперты: отмена комиссии за банковские переводы может привести к росту мошенничества
- 17:17 07.07.2023
- Комиссии за переводы в другие банки взимают все крупнейшие банки РФ
- 17:12 07.07.2023
- Интересы КНР и США тесно связаны между собой — премьер Госсовета КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать