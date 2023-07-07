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Сергей Собянин: В Москве будет создан крупнейший в России центр производства кино

21:30 07.07.2023

В Москве активно ведутся работы по созданию киномедиакластера полного цикла на территории Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения (ВНИИМЕТМАШ). По словам мэра столицы Сергея Собянина, хотя павильонов для съемок в РФ достаточно много, высокотехнологичных все же недостаточно, а павильонов самого высокого уровня практически нет. При формировании кластера, ставится задача создать павильоны "завтрашнего дня". По словам Собянина, чтобы московское кино двигалось вперед и было конкурентным, нужно создавать для этого технологические возможности. Градоначальник заявил, что ВНИИМЕТМАШ на Рязанском проспекте будет высокотехнологичным ядром новой системы. «Место каждого кластера - чтобы они дополняли друг друга и давали синергию», - пояснил мэр.

Кинокластер будет состоять из трех площадок. Одна из них - ВНИИМЕТМАШ на Рязанском проспекте, где появится инфраструктура кинопроизводства полного цикла. Вторая - кинопарк «Москино» в Красной Пахре, где будет площадка для проведения натурных съемок под открытым небом. И третья - воссозданная киностудия имени Горького.

На ВНИИМЕТМАШ предполагается собрать лучших производителей видео- и киноконтента, место разработки собственных и интеграции передовых мировых технологий в киноотрасль.

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