Спецназ Судана сообщил о «сотнях уничтоженных» в боях с армией, ВС опровергают эти данные

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана объявили о многочисленных потерях в рядах вооруженных сил в боях, которые проходили в пятницу в городе Бахари, прилегающем на севере к столице страны Хартуму. Суданская армия назвала эти данные ложными, сообщив об успехе проведенной в Бахари военной операции. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

По его информации, несколько часов назад армейские отряды начали масштабную операцию на севере Хартума, в боях применялись тяжелая артиллерия и авиация. Согласно заявлению представителя ВС Судана, «операция прошла успешно». Он признал, что «в боях в Бахари армия понесла потери», которые, однако, по его словам, «не повлияли на общий ход боевых действий». Армейский представитель назвал ложными сообщения спецназа о многочисленных жертвах среди военнослужащих.

Со своей стороны силы быстрого реагирования заявили об «отражении крупнейшей атаки суданской армии в восточных районах Бахари». Как утверждает представитель спецназа, в результате ответных действий «были уничтожены сотни человек», выступавших на стороне вооруженных сил, десятки взяты в плен. По информации некоторых источников, силы быстрого реагирования захватили в боях несколько десятков бронемашин, другой военной техники.