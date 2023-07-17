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Новые экономические реалии сделали европейцев беднее, а американцев богаче — WSJ

13:32 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Население Европы становится беднее на фоне роста инфляции и снижения покупательной способности, в то время как доходы американцев растут. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По ее информации, покупательная способность в еврозоне снизилась на 1% с конца 2019 года, в то время как в США она выросла на 9% из-за сильного рынка труда и растущих доходов. На Европу в настоящее время приходится 18% мирового потребления, а на США — 28%, хотя 15 лет назад показатели были равны. На покупательную способность европейцев негативно влияет снижение зарплат — в Германии с 2019 года они уменьшились на 3%, в Италии и Испании на 3,5%, а в Греции — на 6%. Зарплаты американцев за тот же период времени выросли на 6%. По данным ОЭСР, 2022 году средняя годовая заработная плата в США составила 77,46 тыс. долларов по сравнению с 73,19 тыс. долларов в 2019 году. Для сравнения, жители Германии в среднем получают 58,94 тыс. долларов, Великобритании — 53,99 тыс. долларов, Франции — 52,76 тыс. долларов, Италии — 44,89 тыс. долларов, Испании — 42,86 тыс. долларов и Греции — 25,98 тыс. долларов

По данным Международного валютного фонда (МВФ), экономика еврозоны за последние 15 лет выросла на 6%, а экономика Соединенных Штатов выросла на 82%, что делает среднее европейское государство беднее любого американского штата за исключением Айдахо и Миссисипи. В 2008 году объем ВВП еврозоны (14,22 трлн долларов) и США (14,77 трлн долларов) был сопоставим, а в 2023 году ВВП США (26,86 трлн долларов) превысил европейский (15,07 трлн долларов) на более чем 11 трлн долларов. Согласно отчету Европейского международного центра политической экономии, если такая тенденция продолжится, в 2035 году разница в объеме производства на душу населения между США и Европой будет сравнима с разрывом между Японией и Эквадором.

Экономический кризис привел к тому, что французы стали есть меньше фуа-гра и пить меньше красного вина, испанцы экономят на оливковом масле, финнам приходится пользоваться сауной в ветреную погоду, когда цены на электроэнергию снижаются, уровень потребления мяса и молока в Германии снизился до рекордно низкого за 30 лет, а цены на пасту в Италии удвоились, пишет издание. Особенно сильно изменения затронули европейский средний класс.

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