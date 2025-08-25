Президент Польши наложил вето на законопроект о продлении помощи украинским беженцам
13:05 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о продлении специального статуса и льгот для украинцев, приехавших в страну после февраля 2022 года.
«Мы должны стремиться к социальной справедливости, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в представленном мне виде», — заявил Навроцкий на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Глава польского государства объяснил свое решение тем, что проект не предусматривал ограничение выплаты пособия на детей. По его мнению, оно должно выплачиваться лишь работающим украинцам.
НОВОСТИ
- 14:32 25.08.2025
- Почти 80% украинцев не доверяют работе Верховной рады — опрос
- 14:12 25.08.2025
- Президент Польши Навроцкий предложил отказывать бандеровцам в получении гражданства
- 14:00 25.08.2025
- В ФРГ выдвинули обвинение против американца в шпионаже в пользу Китая
- 13:51 25.08.2025
- При поддержке «Оренбургнефти» в Бузулуке провели Всероссийский легкоатлетический забег
- 13:32 25.08.2025
- США предлагают странам Сахеля военную помощь в обмен на литий и золото
- 13:20 25.08.2025
- Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1 130 военнослужащих
- 13:00 25.08.2025
- Группировка «Восток» освободила Запорожское Днепропетровской области
- 12:41 25.08.2025
- Вице-мэр Ракова: До 30 августа в обновленных школах столицы впервые пройдут экскурсии для москвичей
- 12:32 25.08.2025
- Залужный отказался разговаривать с Вэнсом после перепалки Зеленского с Трампом — СМИ
- 12:20 25.08.2025
- Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $68 за баррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать