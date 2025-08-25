Президент Польши наложил вето на законопроект о продлении помощи украинским беженцам

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о продлении специального статуса и льгот для украинцев, приехавших в страну после февраля 2022 года.

«Мы должны стремиться к социальной справедливости, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в представленном мне виде», — заявил Навроцкий на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Глава польского государства объяснил свое решение тем, что проект не предусматривал ограничение выплаты пособия на детей. По его мнению, оно должно выплачиваться лишь работающим украинцам.