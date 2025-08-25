Группировка «Восток» освободила Запорожское Днепропетровской области
13:00 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие Восточной группировки войск за минувшие сутки освободили населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Запорожское Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
