Группировка «Восток» освободила Запорожское Днепропетровской области

Обсудить на форуме

Версия для печати

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Восточной группировки войск за минувшие сутки освободили населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Запорожское Днепропетровской области», — говорится в сообщении.