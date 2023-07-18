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Собянин: В Москве работает пять оснащенных по последнему слову техники онкоцентров

12:18 18.07.2023

В Москве развивается сеть онкологических центров, которые делают современные методы лечения доступными для горожан. По словам мэра Сергея Собянина, в последние годы «золотым стандартом» лечения онкозаболеваний все чаще становится лучевая терапия и в мегаполисе созданы пять специализированных онкологических центра. «Лучевка» у нас в семи клиниках сегодня находится, - отметил глава города. - Еще одна строится в Коммунарке… В Логинова (Московский клинический научный центр имени Логинова. - «НГ») тоже мы построили хорошую «лучевку». Есть еще несколько федеральных клиник, которые работают, в целом по Москве, по-моему, 13 лучевых центров. Но самые лучшие будут в Логинова и в Коммунарке». Как отмечает градоначальник, лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова сейчас находится в стадии запуска.

«Помимо этого мы создали целую сеть, три центра гастроэнтерологии, от 100 до 300 человек в день пропускают, на ранней стадии дают диагноз заболевания кишечника, - напомнил Собянин. - Сегодня уже тысячи диагнозов поставлено, в мире нигде таких центров нет. Мощнейшие центры, которые оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием».

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