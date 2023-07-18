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Госдеп отрицает причастность США к атаке на Крымский мост

21:15 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения о том, что США причастны к атаке на Крымский мост, не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Это совершенно не соответствует действительности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя теракт на Крымском мосту, заявил, что покрывательство США украинских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Вашингтона к преступлениям Киева.

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