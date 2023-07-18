Госдеп отрицает причастность США к атаке на Крымский мост
21:15 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это совершенно не соответствует действительности», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя теракт на Крымском мосту, заявил, что покрывательство США украинских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Вашингтона к преступлениям Киева.
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