ООН не должна осуждать удары по объектам в Одессе, где готовили теракты против РФ — МИД РФ
17:00 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретариат ООН не должен осуждать удары по объектам в Одессе, где велась подготовка террористических актов против России. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
«Вот только сегодня по существу было распространено заявление от имени генсекретаря ООН [Антониу Гутерриша] по поводу ударов возмездия по Одессе. Строгое осуждение, это вредит якобы продовольственной безопасности. Но мне кажется, что удары по объектам, которые фактически готовили террористические акты, — это не то, что должно быть достойно осуждения», — сказал он.
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