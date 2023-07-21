ООН не должна осуждать удары по объектам в Одессе, где готовили теракты против РФ — МИД РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретариат ООН не должен осуждать удары по объектам в Одессе, где велась подготовка террористических актов против России. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Вот только сегодня по существу было распространено заявление от имени генсекретаря ООН [Антониу Гутерриша] по поводу ударов возмездия по Одессе. Строгое осуждение, это вредит якобы продовольственной безопасности. Но мне кажется, что удары по объектам, которые фактически готовили террористические акты, — это не то, что должно быть достойно осуждения», — сказал он.