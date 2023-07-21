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НОВОСТИ

ООН не должна осуждать удары по объектам в Одессе, где готовили теракты против РФ — МИД РФ

17:00 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретариат ООН не должен осуждать удары по объектам в Одессе, где велась подготовка террористических актов против России. Об этом заявил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Вот только сегодня по существу было распространено заявление от имени генсекретаря ООН [Антониу Гутерриша] по поводу ударов возмездия по Одессе. Строгое осуждение, это вредит якобы продовольственной безопасности. Но мне кажется, что удары по объектам, которые фактически готовили террористические акты, — это не то, что должно быть достойно осуждения», — сказал он.

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