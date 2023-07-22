В ящике с надписью «Радий» у штаба ОДКБ в Москве обнаружили радиозонд и погодный датчик

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радиозонд и погодный датчик выявлены в подозрительном ящике с надписью «Радий», который был обнаружен у здания штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

«В настоящее время подозрительный ящик вскрыли, внутри обнаружены радиозонд и погодный датчик. Они изъяты и будут направлены на экспертизу», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, опасности находка не представляет.

Ранее в субботу на дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте был найден ящик с проводами и надписью «Радий». Отмечалось, что на место для проверки выехали специалисты для его исследования.