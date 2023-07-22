0
0
18
НОВОСТИ

В ящике с надписью «Радий» у штаба ОДКБ в Москве обнаружили радиозонд и погодный датчик

19:00 22.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радиозонд и погодный датчик выявлены в подозрительном ящике с надписью «Радий», который был обнаружен у здания штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

«В настоящее время подозрительный ящик вскрыли, внутри обнаружены радиозонд и погодный датчик. Они изъяты и будут направлены на экспертизу», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, опасности находка не представляет.

Ранее в субботу на дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте был найден ящик с проводами и надписью «Радий». Отмечалось, что на место для проверки выехали специалисты для его исследования.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 22.07.2023
У ВСУ остается единственный способ наступления - британский полковник
0
127
08:40 22.07.2023
ВС РФ остановили контратаку противника на двуреченском направлении — МО РФ
0
140
15:12 21.07.2023
В Одесской области поражен важный объект инфраструктуры — командование
0
241
13:05 21.07.2023
ФРГ за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1
0
229
12:00 21.07.2023
Украине сейчас не нужны ракетные комплексы ATACMS — бывший замглавы Пентагона
0
232
11:32 21.07.2023
В Киеве и трех областях Украины объявлена воздушная тревога
0
237
11:00 21.07.2023
Призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет — Картаполов
0
246
10:20 21.07.2023
В Сирии зафиксировали воздействие систем наведения F-16 в отношении самолета ВКС РФ
0
260
10:05 21.07.2023
Британия передала Украине в 15 раз больше снарядов, чем намеревалась - СМИ
0
253
09:32 21.07.2023
Часть поставленного Украине западного вооружения была украдена — CNN
0
266

Возврат к списку