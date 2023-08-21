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НОВОСТИ

Участники тестового голосования в Москве выберут мероприятие ко Дню города

17:11 21.08.2023

Тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед сентябрьскими выборами состоится в Москве 25 августа. По словам руководителя столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева, цель тестового голосования – проверить работоспособность системы, чтобы выборы 8, 9, 10 сентября прошли безукоризненно.

Представители штаба утвердили вопрос, который будет задан в ходе тестового голосования –«Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?» Участниками предложат следующие варианты ответов: бесплатная городская парковка, пешеходная зона на одной из улиц в границе Бульварного кольца, бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках и бесплатное посещение городских музеев.

Тестирование будет проходить с 8:00 до 20:00.

По словам начальника Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, тестирование позволит понять, как совместно работают элементы системы ДЭГ, члены комиссий, различные технические службы.
«В этом году добавляем еще один элемент - терминалы электронного голосования на участках. Можно будет посмотреть в режиме офлайн, как работает электронное голосование, то есть прийти с паспортом на участок и проголосовать электронно, - заявил Костырко. - Параллельно с этим будет вестись дистанционное электронное голосование». Специалисты уделят внимание тому, как система будет реагировать на нагрузки в ходе голосования.

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