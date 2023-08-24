Сергей Левкин: Более 800 старых домов расселено в ходе реализации программы реновации

13:40

В Москве с момента старта выполнения программы реновации жилого фонда в новые квартиры смогли переехать более 105 тыс. горожан. По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, программе реновации 1 августа 2023 года исполнилось шесть лет. «На сегодняшний день программа вошла в активную фазу ее реализации. 129 тыс. жителей, проживающих в 802 старых домах, получили новые квартиры. Большая часть из которых, а это свыше 105 тыс. человек, уже отпраздновали новоселье», – заявил руководитель департамента.

Как отмечает Левкин, большинство участников программы, практически 80%, при переезде воспользовались помощью города, в рамках которой столичные власти предоставляют новоселам бесплатных грузчиков и машину.

Участники программы переезжают в 240 новостроек, возведенных в соответствии с высокими стандартами программы, утвержденными мэром Москвы Сергеем Собяниным, заявил глава департамента. При этом пятиэтажки демонтируют по правилам «умного сноса» и на их месте возводят новые современные дома. Уже снесено 259 старых зданий, на месте которых строят 92 новых. По стандартам программы реновации, территории рядом с новостройками благоустраивают и озеленяют, заявил Левкин.