Американцы считают Байдена слишком старым для второго президентского срока — опрос

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство американцев считают, что возраст нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена является препятствием для эффективного руководства страной во время второго президентского срока. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследований общественных отношений AP-NORC.

Согласно опубликованным данным, 77% респондентов заявили, что Байден слишком стар, чтобы эффективно руководить, оставаясь в Белом доме еще четыре года. Такое мнение разделяют 89% сторонников Республиканской партии и 69% демократов.

Во время проведения опроса исследователи также попросили респондентов назвать слова, которые у них ассоциируются с Байденом. 26% американцев упомянули возраст хозяина Белого дома, еще 15% опрошенных назвали такие слова, как «медленный» и «растерянный», один республиканец сравнил президента с картофелем.

Как показал опрос, американцы все больше выступают за то, чтобы у власти в стране находилось молодое поколение. Так, 68% опрошенных поддерживают введение возрастных ограничений для кандидатов в сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса США, а 66% — для кандидатов в президенты. Исследование проводилось 10–14 августа среди более чем 1,1 тыс. избирателей. Погрешность составила 3,8 процентного пункта.

Байдену в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.

В апреле Байден объявил, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента США в 2024 году. В случае переизбрания он начнет свой второй срок в возрасте 82 лет.