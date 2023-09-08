Мосгоризбирком: Выборы Мэра Москвы начались без сбоев

09:33

Выборы в Москве начались в штатном режиме, заявила председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Ольга Кириллова. «Распахнули двери все 2 202 избирательных участка в Москве, на сию минуту информация о каких-либо нарушениях не поступала, поэтому будем надеяться, что и в ближайшие три дня мы проработаем штатно, организованно, без нарушений», – сообщила глава МГИК.

По словам Кирилловой, в мегаполисе горожане выбирают мэра, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления.

Всего в Москве в выборах смогут принять участие около 7 млн 600 тыс. человек, на территории Новой Москвы - 280 тыс. избирателей. Как заявила Кириллова, организацией и проведением выборов занимаются 33 тыс. членов избирательных комиссий разного уровня.