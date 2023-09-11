Мосгоризбирком: Собянин безоговорочно победил в голосовании во всех районах столицы

11:52

Победителем в голосовании на выборах мэра во всех районах Москвы стал Сергей Собянин. По словам председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Ольги Кирилловой, он лидировал «безоговорочно». «То есть ни один участок он не проиграл, и поэтому можем поздравить действующего мэра с абсолютной безоговорочной победой», – заявила глава МГИК.

По ее словам, Московская избирательная комиссия подведет итоги избирательной кампании по выборам мэра 12 сентября. Имеющиеся сейчас данные таковы. «Сергей Семенович Собянин набрал 76,4%, Зюганов Леонид Андреевич набрал 8,11%, Чернышов Борис Александрович – 5,61%, Даванков Владислав Андреевич – 5,34%, Гусев Дмитрий Геннадьевич – 3,93%», – отметила руководитель Мосгоризбиркома.

Как отмечает Ольга Кириллова, различий по распределению голосов, поданных в электронном формате и на бумажных бюллетенях.