Банк России понизил прогноз по росту ВВП на 2024 г., но сохранил на 2023 г.
15:12 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России снизил верхнюю границу роста экономики РФ на 2024 год, установив диапазон с 0,5-1,5%. Ранее он был в пределах 0,5-2,5%. На 2023 год прогноз по росту российской экономики сохранен в пределах 1,5-2,5%, следует из сообщения пресс-службы Банка России по итогам заседания совета директоров регулятора.
«В базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5-2,5% в 2023 году, 0,5-1,5% в 2024 году, 1,0-2,0% в 2025 году и 1,5-2,5% в 2026 году», — указано в сообщении.
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