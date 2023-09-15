Банк России понизил прогноз по росту ВВП на 2024 г., но сохранил на 2023 г.

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России снизил верхнюю границу роста экономики РФ на 2024 год, установив диапазон с 0,5-1,5%. Ранее он был в пределах 0,5-2,5%. На 2023 год прогноз по росту российской экономики сохранен в пределах 1,5-2,5%, следует из сообщения пресс-службы Банка России по итогам заседания совета директоров регулятора.

«В базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5-2,5% в 2023 году, 0,5-1,5% в 2024 году, 1,0-2,0% в 2025 году и 1,5-2,5% в 2026 году», — указано в сообщении.