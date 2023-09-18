0
0
3
НОВОСТИ

Венгрия, Польша и Словакия вышли из платформы ЕК по зерну из-за угроз Киева о жалобе в ВТО

18:40 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Братислава, Будапешт и Варшава в ответ на угрозы Киева пожаловаться во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за наложенного этими странами эмбарго на ввоз зерна с Украины решили прекратить участие в работе координационной платформы ЕК по проблемам поставок украинских зерновых. Об этом сообщило Польское агентство печати (РАР) со ссылкой на источники в ЕС.

«Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за процедурной осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в разбирательствах в ВТО», — сообщил PAP источник в ЕС.

В работе платформы принимали участие представители ЕК, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Украины. Встречи проходили в Брюсселе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:15 18.09.2023
Сбер откроет офис исламского финансирования в Башкирии
0
101
18:00 18.09.2023
Ненефтегазовые доходы бюджета РФ в этом году выше прошлогодних показателей — Путин
0
127
17:32 18.09.2023
Талибы примут участие в заседании московского формата в Казани
0
167
17:12 18.09.2023
МиГ-31 не допустил нарушения границы Р-8А «Посейдон» ВМС США над Баренцевым морем
0
201
17:00 18.09.2023
Республиканцы выдвинули проект временного бюджета США без выделения $20 млрд Киеву
0
190
16:32 18.09.2023
Путин объявил о завершении этапа восстановления российской экономики
0
248
16:12 18.09.2023
Кремль не дает справок о состоянии здоровья Рамзана Кадырова — Песков
0
289
16:00 18.09.2023
12-й пакет санкций ЕС против РФ может быть представлен в начале октября — Bloomberg
0
297
15:32 18.09.2023
Новый вариант коронавируса «пирола» заразнее предшественников — Роспотребнадзор
0
309
15:12 18.09.2023
Около 10 тыс. военнослужащих ТОФ проводят учения по защите Севморпути
0
256

Возврат к списку