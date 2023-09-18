Венгрия, Польша и Словакия вышли из платформы ЕК по зерну из-за угроз Киева о жалобе в ВТО

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Братислава, Будапешт и Варшава в ответ на угрозы Киева пожаловаться во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за наложенного этими странами эмбарго на ввоз зерна с Украины решили прекратить участие в работе координационной платформы ЕК по проблемам поставок украинских зерновых. Об этом сообщило Польское агентство печати (РАР) со ссылкой на источники в ЕС.

«Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за процедурной осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в разбирательствах в ВТО», — сообщил PAP источник в ЕС.

В работе платформы принимали участие представители ЕК, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Украины. Встречи проходили в Брюсселе.