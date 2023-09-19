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В Баку сообщили о создании гуманитарных коридоров для эвакуации населения из Карабаха

15:12 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гуманитарные коридоры и пункты приема созданы для эвакуации населения из опасной зоны в Нагорном Карабахе. Об этом заявило Министерство обороны Азербайджана.

«В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и других направлениях созданы гуманитарные коридоры и пункты приема», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что женщинам, детям, пожилым людям, а также лицам с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, их обеспечат питьевой водой и продуктами питания.

«Будет организована защита и охрана административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов, безопасность которых гарантируется в соответствии с законами Азербайджанской Республики и нормами международного гуманитарного права», — подчеркивается в заявлении.

Минобороны призвало гражданское население на местах держаться подальше от военных объектов. «Соответствующая информация была разослана армянским жителям Карабахского региона Азербайджана посредством мобильного SMS-сервиса. В то же время население предупреждается с помощью громкоговорителей и распространяются информационные листовки», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее во вторник Минобороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе «с целью восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики». В Баку подчеркнули, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями.

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