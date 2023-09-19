Шойгу и начальник Генштаба ВС Ирана обсудили военное сотрудничество двух стран
22:00 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммад Багери обсудили актуальные вопросы российско-иранского военного сотрудничества.
«Считаю нашу встречу очередным шагом к укреплению стратегического партнерства России и Ирана. Сегодня у нас есть возможность подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества», — сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что «Иран — стратегический партнер России на Ближнем Востоке». «Российско-иранские отношения в оборонной сфере развиваются динамично и позитивно. В последнее время значительно возросла интенсивность встреч как на высшем уровне, так и на уровне руководства военных ведомств. Видим в этом общий взгляд на построение миропорядка, основанного на равноправии всех участников международных отношений», — отметил министр обороны РФ.
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