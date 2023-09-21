В расположение миротворцев доставлены около 5 тыс. жителей Карабаха — МО РФ
09:32 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около пяти тысяч мирных жителей доставлены в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента. С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлены около 5 тыс. человек», — сказали в военном ведомстве.
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