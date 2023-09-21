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Канада «скорректирует» число сотрудников посольства в Индии — МИД

12:05 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады приняли решение «скорректировать» численность сотрудников посольства страны в Индии на фоне кризиса в индийско-канадских отношениях. Об этом сообщил представитель канадского МИД Жан-Пьер Годбу.

«В свете нынешней обстановки, когда напряженность возросла, мы принимаем меры по обеспечению безопасности наших дипломатов. В связи с тем, что некоторые дипломаты получают угрозы в различных социальных сетях, МИД Канады проводит переоценку численности сотрудников в Индии, — написал Годбу в электронном письме, оказавшемся в распоряжении газеты National Post. — В результате из соображений осторожности мы решили временно „скорректировать“ численность персонала в Индии».

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