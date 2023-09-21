ВС РФ нанесли удар по центрам радиотехнической разведки, подготовки диверсионных групп ВСУ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли сегодня ночью удар по объектам военной промышленности, центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), цели удара достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — сказали в ведомстве.