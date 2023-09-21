0
0
131
НОВОСТИ

ВС РФ нанесли удар по центрам радиотехнической разведки, подготовки диверсионных групп ВСУ

16:12 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли сегодня ночью удар по объектам военной промышленности, центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), цели удара достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — сказали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 21.09.2023
Британская прокуратура предъявила пяти гражданам Болгарии обвинения в шпионаже в пользу РФ
0
28
17:00 21.09.2023
Владелец Fox News Руперт Мердок покидает пост председателя компании Fox Corporation
0
52
16:35 21.09.2023
Сбер повышает ставки по депозитам и ипотеке
0
111
16:32 21.09.2023
Разведка США признает победу РФ на Украине, но Белый дом и СМИ лгут — Херш
0
122
16:00 21.09.2023
Болгария решила выслать настоятеля подворья РПЦ в Софии
0
171
15:32 21.09.2023
ВС России уничтожили в ДНР радиолокационную станцию производства США
0
185
15:12 21.09.2023
Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизеля из России
0
241
15:00 21.09.2023
Судьба армян в Карабахе — внутреннее дело Азербайджана, заявил представитель Алиева
0
235
14:32 21.09.2023
Отстранен командир азербайджанских военных, причастных к гибели миротворцев РФ — источник
0
299
14:22 21.09.2023
Сбер расширяет возможности процессной аналитики с помощью Task Mining
0
239

Возврат к списку