Боррель пригрозил Баку «решительной реакцией» на принудительное перемещение армян из Карабаха
19:25 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации. Принудительное перемещение гражданского населения военными или другими средствами встретит решительную реакцию ЕС. Евросоюз готов принять соответствующие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации», — заявил он.
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