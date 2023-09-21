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НОВОСТИ

Боррель пригрозил Баку «решительной реакцией» на принудительное перемещение армян из Карабаха

19:25 21.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз решительно отреагирует на принудительное перемещение Азербайджаном армян Нагорного Карабаха или дальнейшее ухудшение ситуации. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации. Принудительное перемещение гражданского населения военными или другими средствами встретит решительную реакцию ЕС. Евросоюз готов принять соответствующие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации», — заявил он.

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