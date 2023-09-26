425 тысяч предпринимателей с начала года выбрали Сбер для ведения бизнеса
13:45 26.09.2023
По данным дочерней компании Сбера «Деловая среда», чаще всего в 2023 году регистрировали бизнес в сферах розничной торговли, на эту отрасль пришлось 29% новых регистраций. На втором месте – перевозки пассажиров и грузов (11%), далее – оптовая торговля (7%), специализированные строительные работы (6%), операции с недвижимым имуществом (5%), строительство зданий (4%), общепит (4%), персональные услуги (3%), оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт (3%) и разработка программного обеспечения (2%).
С 25 сентября предприниматели (в статусе ИП или ООО) смогут получить 3000 руб., если впервые зарегистрируют свой бизнес и откроют первый счет в Сбере. Для получения вознаграждения нужно открыть расчетный счет в Сбере до 30 ноября, а с момента регистрации бизнеса до открытия счета должно пройти не более 60 дней.
Растущая статистика новых регистраций показывает, что малый бизнес в России развивается, отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. По его словам, клиентам, выбирающим в качестве основного банка Сбер, предоставляется приветственный пакет услуг, а сейчас и денежное вознаграждение.
Регистрация бизнеса онлайн помогает дополнительно сэкономить средства: при подаче документов в ФНС в электронной форме не нужно платить государственную пошлину, которая составляет от 800 до 4 тыс. руб.
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