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НОВОСТИ

По мнению экспертов следующая крупная пандемия COVID возможна через 30 лет

10:10 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возникновение крупной пандемии коронавирусной инфекции, подобной той, что произошла с 2020–2022 годы, в мире возможно только с уходом поколения с иммунитетом. Период без крупных пандемий займет около 30 лет, сообщил ТАСС в кулуарах форума Openbio заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра «Вектор» Валерий Локтев.

Накануне в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 22,3%, а число госпитализаций увеличилось на 18%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 47 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 74 регионах.

«Скорее всего новые серьезные пандемии с коронавирусом возникнут тогда, когда уйдет это поколение с иммунитетом. <…> То есть большие пандемии следовали через достаточно длинный период в несколько десятилетий, но здесь есть отягчающее обстоятельство, потому что первая коронавирусная вспышка [произошла в] 2003 году, а [следующая] — 2020 год. Между ними 17 лет. Но в 2003 году не было масштабной вспышки, поэтому сейчас, я думаю, мы спокойно лет 30 проживаем», — сказал он.

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