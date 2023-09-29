Более чем на 30% в первом полугодии выросли цены на электричество в ФРГ
12:20 29.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Траты на газ составили в среднем за отчетный период 12,26 евроцента за киловатт-час, на электроэнергию — 42,29 евроцента. По сравнению с первым полугодием прошлого года разница еще более существенна — 52,5% и 26,2% соответственно. «Росту цен способствовали [повышенные] налоги, пошлины и сборы», — говорится в сообщении.
В августе 2022 года в условиях непростой ситуации с энергоснабжением правительство ФРГ решило снизить НДС на газ с 19% до 7% до 31 марта 2024 года. В сентябре журнал Der Spiegel сообщил, что власти планируют вернуть прежнюю ставку НДС на газ раньше запланированного срока — к концу текущего года.
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