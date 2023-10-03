Сбер добавил в подписку СберПрайм новые привилегии

13:52

Сбер улучшил подписку СберПрайм, добавив дополнительные финансовые и развлекательные сервисы. Стоимость осталась прежней: 199 руб. в месяц или 1990 руб. в год.

В числе новых привилегий – платежи и переводы. Теперь подписчики СберПрайм могут переводить деньги клиентам Сбера и оплачивать различные услуги (например, ЖКХ) без комиссии на сумму до 200 тыс. руб. Также подписчикам СберПрайм теперь доступны бесплатные SMS уведомления по операциям по карте: с подпиской уведомления будут стоить 0 руб. вместо 70 руб. ежемесячно.

С обновленной подпиской 5% от суммы чека в кафе и ресторанах вернется на бонусный счет бонусами СберСпасибо. Их можно списать при следующем походе в кафе или рестораны, а также оплатить до 99% от стоимости покупок у партнеров программы лояльности.

Кроме того, в пакет СберПрайм теперь включена подписка «Оптимум» онлайн-кинотеатра Okko. С ней бесплатно доступны более 90 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов в самых разных жанрах, а также спортивные трансляции и ТВ-каналы. Среди них – более 800 фильмов в качестве Ultra HD 4K и 8К.

Подписчикам, как и прежде, доступны повышенные бонусы при заказе товаров на СберМаркете, маркетплейсе Мегамаркет, в Самокате, ЕАПТЕКЕ, скидки на использование облачного хранилища СберДиск, консультации и продукты от СберЗдоровья и многое другое.

«Суммарно мы оцениваем экономию от использования годовой подписки около 24 тыс. руб. в год на продуктах и сервисах», – сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васёв. Средняя выгода от пользования подпиской рассчитывается как сумма средней выгоды по каждому продукту в случае его использования подписчиком.

СберПрайм – мультисервисная подписка Сбера, которая включает в себя финансовые и lifestyle-сервисы от банка и партнеров.