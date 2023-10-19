Игорь Сечин: Россия может стать вторым крупнейшим партнером Китая

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Россия в скором времени может стать вторым крупнейшим торговым партнером Китая после Соединенных Штатов Америки, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на открытии V Россий-ско-китайского энергетического бизнес-форума в Пекине. По его словам, для РФ китайское направление стало ключевым, а торгово-экономические связи России и Китая представляют собой полюс стабильности и роста.

Глава «Роснефти», который также является ответственным секретарем Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, сообщил, что за первые 9 месяцев 2023 года товарооборот Китая и России вырос почти на 30 % год к году и составил 176,4 млрд долл. С учетом этого, в нынешнем году товарооборот между странами превысит намеченную планку в 200 млрд долл.

Китай, по словам Сечина, более десяти лет является крупнейшим торговым партнером России, которая в этом году стала четвертой среди государств – основных внешнеторговых партнеров КНР. С сохранением подобной динамики двусторонней торговли, в ближайшие годы Россия может стать вторым крупнейшим торговым партнером Китая после США. В этом случае РФ опередит Японию и Южную Корею. Игорь Сечин напомнил, что глава РФ Владимир Путин назвал свою статью в газете «Жэньминь жибао» «Партнерство, устремленное в будущее», и этими словам можно описать российско-китайские отношения. По мнению главы «Роснефти», критика со стороны конкурентов России является свидетельством правильности выбранного руководством РФ направления.

Напомним, в Пекине 19 октября стартовал V Российско-Китайский энергетический бизнес-форум, соорганизаторами являются «Роснефть» и Китайская нацио-нальная нефтегазовая корпорация (CNPC). На открытии форума Игорь Сечин представил доклад, излагая свои взгляды на состояние и перспективы развития российско-китайского сотрудничества. На форум собрались около 500 участников, среди которых политики, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, эксперты.